17.07.2019 17:57
Haberler» Güncel» Haber

Erbil'de silahlı saldırı (4)

Saldırının gerçekleştiği binadan detaylar Olay yerinden detaylar Güvenlik önlemleri Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.

Saldırının gerçekleştiği binadan detaylar
Olay yerinden detaylar
Güvenlik önlemleri Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.
AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı.
Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.
Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.
Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.
Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. Erbil'de silahlı saldırı (4)
Kaynak: AA
Erbil, Irak, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:30   Afyonkarahisar'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
21:30   Yolda biriken sular uzun araç kuyruğu oluşturdu
21:28   Son Dakika! Varlık Barışı süresi 6 ay daha uzatıldı
21:27   Düzce'de "Uluslararası boyutuyla 15 Temmuz" paneli
21:27   Sisi Sudan Genelkurmay Başkanı ile görüştü
21:27   Hollanda'da "iş başvurularında yabancılara ayrımcılık" hala çözülmedi
21:26   "Rusya ile dengeli ticaret modeli gerekiyor"