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Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist ve 3 kişi yakalandı

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının ise hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile saldırıyla bağlantısı tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

20.07.2019 16:52 Erbil
IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının ise hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile saldırıyla bağlantısı tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
IKBY Güvenlik Ajansı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da ölümüne neden olan restorandaki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Emniyet Müdürlüğü ile Anti Terör Birimi'nin ortak operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda, saldırının baş faili olan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüphenin yakalandığı ifade edildi. Mazlum Dağ'ın fotoğrafının da paylaşıldığı açıklamada, şöyle denildi:
"Erbil'de iki gün önce saldırı düzenleyen Mazlum Dağ, antiterör birimi ile Erbil asayiş birimlerinin ortak operasyonunda yakalanmıştır, vatandaşlarımıza duyurulur. Bu süreçte güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Soruşturmanın detayları daha sonra paylaşacağız."


Kaynak: DHA
Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, Irak, Dünya

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