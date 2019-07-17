17.07.2019 15:57
Haberler» Güncel» Haber

Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

Erbil

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edilmesine ilişkin, saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edilmesine ilişkin, saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğü bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin Başkonsolosluk binası dışında bulunduğu sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların da bulunduğu restorana bugün öğle yemeği esnasında silahlı saldırı düzenlenmişti.
Kaynak: AA
Türkiye, Erbil, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:57   Gölcük'te engelliler yamaç paraşütüyle uçtu
20:56   Atladığı havuzda kafası zemine çarpan genç yaralandı
20:53   Serginin geliri kimsesiz çocuklara ışık olacak
20:53   Kadın üniversitesi çalışmasına imzalı tepki
20:53   Antalya'da tur midibüsü devrildi: 5 yaralı
20:53   "Çaycuma Günleri" etkinliği
20:52   Atlı jandarma timi turistik bölgelerde göreve başladı