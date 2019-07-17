17.07.2019 16:38
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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

Erbil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kalın, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: AA
Türkiye, Erbil, Politika

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