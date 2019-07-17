17.07.2019 17:38
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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

Erbil

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Erbil Başkonsolosluğu görevlilerimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailesine ve Dışişleri camiasına sabırlar diliyoruz.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Erbil Başkonsolosluğu görevlilerimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailesine ve Dışişleri camiasına sabırlar diliyoruz." ifadesini kullandı.
Çeviköz, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Saldırıyı şiddetle kınayan Çeviköz, şunları kaydetti:
"Menfur saldırıda maalesef bir Dışişleri personelimiz hayatını kaybetmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır. Erbil Başkonsolosluğu görevlilerimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailesine ve Dışişleri camiasına sabırlar diliyoruz. Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğinin derhal tespit edilmesi temennisiyle saldırıda yaralanan çalışanlarımıza acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ünal Çeviköz, Erbil, Güncel

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