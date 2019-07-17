17.07.2019 21:41
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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

Erbil

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki Türk diplomatın şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulunuldu.
Türk bayrağı görseline de yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Erbil'de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
Kaynak: AA
Erbil, Güncel

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