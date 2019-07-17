17.07.2019 15:55
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Erbil'de Türk diplomatlara uzun namlulu silahlarla saldırı

Erbil

Kuzey Irak'taki Erbil kentinde bir restoranda Türk diplomatlara yönelik saldırıda 1 Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisi ağır yaralandı.

Kuzey Irak'taki Erbil kentinde bir restoranda Türk diplomatlara yönelik saldırıda 1 Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisi ağır yaralandı. Saldırganın 2 adet uzun namlulu silahla masayı tarayarak saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.
Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu yakınındaki Hokkabaz isimli restoranda, konsolos yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 konsolosluk çalışanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 2 adet uzun namlulu silahla restorana giren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Erbil, Güncel

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