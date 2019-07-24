Erbil'deki hain saldırıda terörist, diplomat Osman Köse'nin çantasını alıp kaçmış

Erbil'de geçen hafta Empire City'deki Huqqabaz isimli bir restoranda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanına yönelik saldırı düzenlenmişti. Planlı olduğu anlaşılan saldırıda, Türk diplomat Osman Köse şehit oldu. Olay sırasında restoranda bulunan Iraklı vatandaşlar Neriman Osman ve Beşdar Ramazan da hayatını kaybetti.

YENİ GÖRÜNTÜLER SES GETİRDİ

Saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristler 72 saat içinde yakalanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR

Barzani'nin Rudaw kanalının yayınladığı görüntülerde, PKK'lı Mazlum Dağ'ın saldırının ardından doğruca şehit diplomatın çantasına yöneldiği ve çantayı alarak kaçtığı görülüyor. Çantada ne olduğu bilinmezken, saldırının amacının çantadaki bilgiler olabileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.

DAĞ'IN SORGUSU SÜRÜYOR

HDP'li milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan terörist Mazlum Dağ'ın sorgusu ise sürüyor.