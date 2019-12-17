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Erbil'deki Maarif okulu öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Irak'taki Erbil Uluslararası Maarif Vakfı Okulu öğrencileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:46Erbil'deki Maarif okulu öğrencileri AA'nın
'taki Erbil Uluslararası Maarif Vakfı Okulu öğrencileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Öğrenciler, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " 'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafından yana tercihlerini kullanan öğrenciler, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarını oyladı.
Oylamaya öğrencilerin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktör yardımcısı Tarık Ünal da katıldı.
Ünal, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın Çıldır Gölü'nde "Kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.
Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Hüseyin Yıldız, Gazze, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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