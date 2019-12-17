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Erbil'deki Maarif okulu öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Irak'taki Erbil Uluslararası Maarif Vakfı Okulu öğrencileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 21:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:23
'taki Erbil Uluslararası Maarif Vakfı Okulu öğrencileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Öğrenciler, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " 'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafından yana tercihlerini kullanan öğrenciler, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarını oyladı.
Oylamaya öğrencilerin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktör yardımcısı Tarık Ünal da katıldı.
Ünal, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın Çıldır Gölü'nde "Kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.
Erbil'deki Maarif okulu öğrencileri AA'nın

Hüseyin Yıldız, Gazze, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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