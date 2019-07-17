17.07.2019 16:55
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Erbil'deki saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi şehit olurken, bir Iraklının da hayatını kaybettiği açıklandı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi şehit olurken, bir Iraklının da hayatını kaybettiği açıklandı. Erbil'in merkezinde yer alan Deream City bölgesindeki Hokkabaz adlı restorana bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğunun bir çalışanı şehit oldu, bir Iraklı hayatını kaybetti. Erbil güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan açıklamada, saldırıda biri Türk Konsolosluğu çalışanı ve bir Iraklı olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir Iraklının yaralandığı belirtildi.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA) Erbil'deki saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Türkiye, Erbil, Irak, Güncel

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