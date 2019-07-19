Haberler» Güncel» Haber

Erbil'deki saldırının faili HDP'li milletvekilinin ağabeyi çıktı

Irak'ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

19.07.2019 10:35 Erbil
Irak'ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu. Mazlum Dağ'ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre Mazlum Dağ'ın kardeşi Dersim Dağ'ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ'ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul'da yaşadığı da öğrenildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Erbil, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:57   'Kesik Minare' Camii, minaresiyle kalacak
12:57   Sahte FaceApp, cihazlara zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor
12:56   Başkan Gültak: "Yeniliğin, değişim ve dönüşümün önündeki engelleri kaldıracağız"
12:56   Bucaklı hacı adayları dualarla uğurlandı
12:56   Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti
12:56   PROF. DR. ULUDÜZ: MİGREN HASTALIĞINDA AMELİYAT, SÜLÜK, HACAMAT TEDAVİSİNİN YERİ YOK
12:56   BURSA PUTİN'E BÖREK GÖNDEREN BURSALI USTA, KARGONUN ULAŞMASINI BEKLİYOR