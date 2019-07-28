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Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliğini açıkladı.

28.07.2019 00:34
Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

IKBY Emniyet Müdürlüğü, Erbil'deki saldırının faillerinden birinin Siyako Baki Abdülkerim olduğunu açıklayarak fotoğraflarını paylaştı. Abdülkerim'in fotoğrafını da paylaşan emniyet müdürlüğü, saldırganın emniyet birimlerince arandığını belirtti.

Açıklamada, Abdülkerim hakkında bilgiye sahip olanlar, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaya çağırıldı.

EMRİ PKK VERMİŞTİ

IKBY Emniyet Müdürlüğü dün, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ dahil olmak üzere 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini açıklamıştı.

Erbil'de, 17 Temmuz günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Erbil, Güncel

Kaynak: AA

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