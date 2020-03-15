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Erbil'deki Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sebze halinden görüntüler ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

15.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:54
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sebze halinden görüntüler ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamına alınmayan Erbil Sebze ve Meyve Hali her zamanki canlılığını korurken halde her türlü ürünün bulunduğu görüldü. Haldeki bazı vatandaşlar, (Kovid-19) salgınından korunmak için maske taktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Erbil'deki Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler : Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel

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