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Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında Şırnak'ta bir tutuklama

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesine yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir şüpheli, Şırnak'ta yakalanarak tutuklandı.

06.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:38Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında Şırnak'ta bir tutuklama
Kuzey 'ın kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesine yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir şüpheli, 'ta yakalanarak tutuklandı.

PKK'lı teröristlerin 17 Temmuz'da Erbil'de bir restorana düzenlediği silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Terör saldırısına yönelik Erbil'de yürütülen soruşturmada, saldırının baş faili olduğu belirtilen Mazlum Dağ'ın da arasında bulunduğu 11 terörist tutuklanmıştı. Saldırıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, emniyet ve MİT tarafından yürütülen çalışmalarda, Şırnak'ta bulunan bir şüphelinin saldırıyla bağlantısı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Şırnak'ta kıskıvrak yakalandı

Şüpheli, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Şırnak'ta mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, Ankara'ya nakledileceği, burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında Irak'ta tutuklu bulunan 11 kişinin de Türkiye'ye iadesinin istendiği belirtildi. - ANKARA

Şırnak, Erbil, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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