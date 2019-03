Erbil'e İlk Uçuş Gerçekleşti

Kaynak: İHA

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ın " Gaziantep için çalmadık kapı bırakmayacağız." sözüyle birlikte TOBB Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a da bizzat ilettiği uçak seferleri sorunu bir bir çözülmeye devam ediyor.Gaziantep ticari hayatı için büyük önem arz ettiği GTO tarafından hazırlanan raporlarda ve yapılan tüm girişimlerde sıkça dile getirilen Erbil 'e direkt uçuş seferleri, haftada üç gün olacak şekilde dün itibariyle başladı.İlk uçuşa katılan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Erbil seferleriyle birlikte Gaziantep ticaretinin hareketleneceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu. Anadolu Jet sesimizi duydu ve Erbil uçuşlarını başlattı. Çağrımıza yanıtsız kalmadıkları için tüm yetkililerine teşekkür ediyorum. Atılan bu adım Gaziantep'imiz, ticari hayatımız ve turizmimiz için çok önemli. Sesimizin duyuluyor olması bizi çok mutlu ediyor. Art arda güzel haberler almaya başladık. Son olarak bildiğiniz üzere SunExpress'ten güzel haberler gelmiş İzmir ve Antalya sefer sayılarının artırılmasının yanında 7 dış hat açılmıştı. Ama biz yetmez daha fazla uçmak istiyoruz diyoruz."Yıldırım: Tüm enerjimizi bu memleket için harcayacağımıza söz verdik. Gaziantep Ticaret Odası bu bölgenin lokomotif kurumu, Türkiye 'nin en büyük 5'inci Odası Dolayısıyla bizlerin büyük sorumlulukları var. Ticaretin merkezi, ihracat kenti Gaziantep'i temsil ediyorsak yorulmak, durmak bilmememiz gerekiyor. Göreve gelirken de ben ve yönetimim tüm enerjimizi bu memleket için harcayacağımıza söz verdik." dedi.GTO üyeleriyle sıkı bir iletişim içerisinde olduklarını belirten Yıldırım, "Üyelerimizle sık sık bir araya geldiğimiz toplantılarda 'Yeter ki sorunlarınızı söyleyin." diyoruz. Gaziantep ticari hayatı için önem arz eden bu sorunları gerek hazırladığımız raporlarla, gerekse çalmadık kapı bırakmayarak Cumhurbaşkanımıza kadar her platformda dile getiriyoruz. Ben GTO adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza ve tüm kurum yetkililerimize taleplerimizi geri çevirmedikleri için teşekkür ediyorum. Gazi şehrimiz için dur durak bilmeden koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Erbil'e gerçekleştirilen ilk sefer kafilesinde yer alan Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt ve İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen de Erbil'e direkt uçuşların yeniden başlamasının çok önemli bir adım olduğunu ve Gaziantep'in uzun bir süredir uçak sefer sayılarında sıkıntılar yaşadığını belirtti. "Gaziantepliler her fırsatta daha fazla ülkeye, daha fazla destinasyona uçmak istiyor." diyen Oda başkanları, Gaziantep'in ticaret ve ihracat şehri olduğunu söyleyerek, GTO'nun gerçekleştirdiği girişimler ve eklenen yeni seferlerden dolayı teşekkür etti.Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Gaziantep ve Diyarbakır 'dan eş zamanlı kalkan seferler için yapılan törende GTO kafilesini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Kerim Sincari , IKBY Turizm ve Şehircilik Bakanı Nevruz Mevlüd, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve THY Bölgesel Uçuşlar (Anadolujet) Başkanı Said Şamil Karakaş karşıladı.İlk uçuşta GTO Başkanı Yıldırım'a, Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Dal , Mithat Tümer, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Delioğlu ve Mehmet Kavsara'nın yanı sıra GTO Meclis üyeleri de eşlik etti. - GAZİANTEP