Erbil Kalesi'nin Bazı Bölümleri Aşırı Yağışlarda Çöktü

11 Aralık 2018 Salı 11:07



11 Aralık 2018 Salı 11:07

Irak'ın Erbil kentinin merkezinde yer alan tarihi kalenin bazı bölümleri sağanak yağış nedeniyle çöktü.UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Irak'ın tarihi Erbil Kalesi'nin bazı bölümleri ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Erbil'deki güvenlik kaynakları olayda can kaybının yaşanmadığını açıkladı.6 bin yıllık geçmişe sahip olan tarihi Erbil Kalesi'nde 2010 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı.Dünyada bilinen en eski kalelerden biri olan tarihi kale, Erbil şehrinin merkezinde yer alıyor. Kale yerden 25 metre, deniz yüzeyinden ise 431 metre yüksekliktedir.Genel alanı 110 bin metrekare olan kalenin tarihi M.Ö 6 bin yıla dayanıyor. - ERBİL