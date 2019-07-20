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Erbil saldırısının baş failine yardım eden bir zanlı yakalandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'a yardım edenlerden birinin yakalandığını açıkladı.

20.07.2019 18:58 Erbil saldırısının baş failine yardım eden bir zanlı yakalandı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'a yardım edenlerden birinin yakalandığını açıkladı.
Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki restoranda düzenlenen terör saldırısının baş faili Mazlum Dağ'a yardım eden 'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adıyla tanınan Muhammed Bisksız yakalandı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, operasyona ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
IKBY güvenlik güçleri, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu.
Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Erbil, Güncel

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