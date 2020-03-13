Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ile Süleymaniye'de korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
13.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:57
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ile Süleymaniye 'de korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) vakalarının arttığı Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ile Süleymaniye kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Erbil ile Süleymaniye kentlerinde 48 saat sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini belirterek söz konusu yasağın bu geceden itibaren başlayacağını söyledi. Açıklamada sağlık ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için vatandaşlara 'evlerinizden ayrılmayın' çağrısı yapıldı.
Öte yandan IKBY'nin Süleymaniye kentinde 19, Erbil'de is 8 olmak üzere toplam 27 virüs vakası tespit edildi. - ERBİL
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) vakalarının arttığı Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ile Süleymaniye kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Erbil ile Süleymaniye kentlerinde 48 saat sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini belirterek söz konusu yasağın bu geceden itibaren başlayacağını söyledi. Açıklamada sağlık ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için vatandaşlara 'evlerinizden ayrılmayın' çağrısı yapıldı.
Öte yandan IKBY'nin Süleymaniye kentinde 19, Erbil'de is 8 olmak üzere toplam 27 virüs vakası tespit edildi. - ERBİL
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleymaniye, Erbil, 3. Sayfa
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