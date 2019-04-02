Ercan Akarpınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Ercan Akarpınar oldu. DSP adayı Ercan Akarpınar, Hatay büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Hatay büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Ercan Akarpınar ile ilgili seçim sonuçları ve Hatay büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Ercan Akarpınar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Hatay büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Hatay aday yarışı ve Hatay seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Hatay Seçim Bilgileri

Hatay büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.421 olduğu belirlendi.

Hatay büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.421 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Hatay büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,51 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Hatay büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.068.544 olduğu belirlendi.

Hatay büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 913.719 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ercan Akarpınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Hatay büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ercan Akarpınar, Hatay yarışında % 0,73 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Ercan Akarpınar toplamda 6.464 adet oy sayısına ulaştı.

Ercan Akarpınar Kimdir?

1966 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Universitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Tarım ürünleri ticareti yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

DSP Hatay büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.