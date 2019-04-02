Ercan Altıntop Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ADANA CEYHAN belediye başkan adayı olan Ercan Altıntop isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADANA CEYHAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ercan Altıntop isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ADANA CEYHAN adayı Ercan Altıntop kimdir? Bağımsız ADANA CEYHAN adayı Ercan Altıntop yüzde kaç oy aldı?

Ercan Altıntop Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ADANA CEYHAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ercan Altıntop CEYHAN ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. CEYHAN ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Ercan Altıntop adlı Bağımsız adayı toplamda 135 adet oy sayısına ulaştı.

ADANA CEYHAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.