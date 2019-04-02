Ercan Arslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AFYONKARAHİSAR EVCİLER belediye başkan adayı olan Ercan Arslan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR EVCİLER ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ercan Arslan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AFYONKARAHİSAR EVCİLER adayı Ercan Arslan kimdir? Bağımsız AFYONKARAHİSAR EVCİLER adayı Ercan Arslan yüzde kaç oy aldı?

Ercan Arslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AFYONKARAHİSAR EVCİLER belediye başkan adayı olarak gösterilen Ercan Arslan EVCİLER ilçesinde % 0,67 oranında oy almıştır. EVCİLER ilçesinde % 0,67 oranında oy olan Ercan Arslan adlı Bağımsız adayı toplamda 16 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR EVCİLER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.