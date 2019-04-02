Ercan Asa Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA ASLANAPA belediye başkan adayı olan Ercan Asa isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA ASLANAPA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ercan Asa isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA ASLANAPA adayı Ercan Asa kimdir? BTP KÜTAHYA ASLANAPA adayı Ercan Asa yüzde kaç oy aldı?

Ercan Asa Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA ASLANAPA belediye başkan adayı olarak gösterilen Ercan Asa ASLANAPA ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. ASLANAPA ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Ercan Asa adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA ASLANAPA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.