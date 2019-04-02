Ercan Çimen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Ercan Çİmen oldu. AK Parti adayı Ercan Çİmen, Gümüşhane belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gümüşhane belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Ercan Çİmen ile ilgili seçim sonuçları ve Gümüşhane belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Ercan Çİmen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gümüşhane belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gümüşhane aday yarışı ve Gümüşhane seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gümüşhane Seçim Bilgileri

Gümüşhane belediyesi için toplam sandık sayısının 85 olduğu belirlendi.

Gümüşhane belediyesi için açılan sandık sayısının ise 85 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gümüşhane belediyesi için katılım oranının ise % 80,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gümüşhane toplam seçmen sayısının ise 23.948 olduğu belirlendi.

Gümüşhane belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.385 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çİmen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı olarak gösterilen Ercan Çİmen, Gümüşhane yarışında % 49,16 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Ercan Çİmen toplamda 9.182 adet oy sayısına ulaştı.

Ercan Çİmen Kimdir?

Ercan Çimen, 1966'da Gümüşhane'de doğdu. Çimen ilk ve ortaöğretimini aynı ilde tamamladıktan sonra "Anadolu Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" "İktisat" bölümünden mezun oldu.

Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi'nden Belediye Meclis Uyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat 35 oy farkıyla seçimi kaybetti. Hizmetlerine devam etmek isteyen Çimen, 15 Şubat 2011 tarihinde Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ile Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı oldu.

26 Kasım 2013 tarihine kadar Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak görevini yürüten Çimen, bu tarihte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Gümüşhane Belediye Başkan Adayı olarak açıklamasının ardından İl Başkanlığı görevinden ayrıldı. Çimen, 30 Mart Mahalli İdareler seçiminde yüzde 57,5 gibi yüksek bir oy oranı ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 4 Nisan 2014 tarihinde göreve başlayan Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.

AK Parti Gümüşhane belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.