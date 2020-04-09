İş adamı Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar’ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'ye sıçrayarak 812 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Usta oyuncu Müjde Ar'ın da yeni tip koronavirüs yakalandığı yönündeki iddia sosyal medyada gündem oldu. İddialara ilk açıklama ise Müjde Ar'ın eşinden geldi.

"EŞİM DEĞİL OĞLUM KORONAVİRÜSE YAKALANDI"

Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş, 'Zorunlu açıklama' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bugünlerde sosyal medyada ve basında yer alan eşim Müjde Ar'ın Koronavirüs 'e yakalandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 15 gün önce oğlum Devrim Karakaş'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, evindeki tedavisi sonrası sağlığına kavuşmuştur" ifadesini kullandı.

TORUNLARINI GÖREMEMEKTEN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Mirgün Cabas'ın "Nasıl Gidiyor Karantina?" adlı podcast yayınına konuk olan Müjde Ar, eski siyasetçi eşi Ercan Karakaş'ın oğlu Devrim Karakaş'ın koronavirüse yakalandığı için torunlarını göremediklerini bu durumdan da mutsuz olduklarını söylemişti.