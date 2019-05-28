Çukur Dizisinin İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal Kimdir?

Yer aldığı projelerde başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Ercan Kesal Çukur dizisiyle ekranlara geliyor. Peki, Ercan Kesal nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

TIP EĞİTİMİ ALDI

Kesal, 1959 yılında Nevşehir Avanos'da dünyaya geldi. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve bir süre doktor olarak çalıştı. Ardından sağlık sektöründe yöneticilik yaptı.

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Birçok köy ve kasabada doktorluk yapan Ercan Kesal, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uygulamalı psikoloji yüksek lisansı ve antropoloji doktorası yaptı. Tıp Fakültesinde öğrenci olduğu yıllarda şiir ve öyküler yazmaya başladı. Paris'e giderek dil eğitimi alarak, Nuri Bilge Ceylan'ın ' 'Uzak'' isimli filminde aldığı küçük bir rol sayesinde sinemaya adım attı. Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinde de bulundu. Bir Zamanlar Anadolu'da filminin senaryosunu Ceylan ile birlikte yazdı. Film, 2012 yılında en iyi senaryo birincisi seçildi.

NASİPSE ADAYIZ ADINDA ROMAN YAYINLADI

Senarist ve oyuncu Kesal, "Vavien", "Saç", "Küf", "Yozgat Blues", "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "Hükümet Kadın (1-2)" ve "Ben O Değilim" gibi filmlerde yer aldı. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. "Peri Gazozu" isimli kitabı 2013 Temmuz ayında, ''Evvel Zaman'' isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında yayımlandı. 2015 yılında "Nasipse Adayız" isimli kısa romanı yayınlandı. Son dönemde Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakterini canlandırıyor.

Usta oyuncu, 2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Nazan Kesal ile dünya evine girdi.