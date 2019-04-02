Ercan Kuşcu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA YATAĞAN belediye başkan adayı olan Ercan Kuşcu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA YATAĞAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ercan Kuşcu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA YATAĞAN adayı Ercan Kuşcu kimdir? BTP MUĞLA YATAĞAN adayı Ercan Kuşcu yüzde kaç oy aldı?

Ercan Kuşcu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA YATAĞAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ercan Kuşcu YATAĞAN ilçesinde % 0,54 oranında oy almıştır. YATAĞAN ilçesinde % 0,54 oranında oy olan Ercan Kuşcu adlı BTP adayı toplamda 171 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA YATAĞAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.