Erce'den Altınordu'ya duygusal veda

Altı yıl boyunca kalesini koruduğu Altınordu 'dan Trabzonpor'a transfer olan Erce Kardeşler, İzmir kulübüne gözyaşları içinde veda etti.TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Trabzonspor 'a transfer olan Erce, İzmir temsilcisine veda etti. "Futbol adına her şeyi Altnordu'da öğrendim" diyen Kardeşler, "Üzerimde herkesin büyük emeği var. Onlara minnettarım. Altınordu'daki herkesin Erce diye bir kardeşi, evladı var, bunu bilmeleri yeterli. Altınordu; misyonu, vizyonu, hedefleri ve projeleri olan bir felsefe kulübüdür. Kamera önünde belki biz görünüyoruz ancak arka planda dev bir ekip gece gündüz çalışıp bu felsefeyi güçlendiriyor. Onların hakkını ödeyemem. Trabzonspor da, aynen Altınordu gibi arkadaşlık, samimiyet ve sevginin olduğu bir yer. Burada kendimi daha da geliştireceğim. Bu formayı alnımın akıyla giyeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Benim için çok güzel günlerin yaşanacağı bir dönem olacak" diye konuştu.Taraftara mesaj6 yıl formasını terlettiği Altınordu taraftarına seslenen Erce Kardeşler, "Evet, sayıca az bir grup. Hepsinin neredeyse isimlerini bile biliyoruz. Ama gönülden sevip destekliyorlar. Onların bendeki yerleri çok ayrı. Bu kulübe verdikleri destek çok önemli. Belki bir gün onlarla tribünden omuz omuza maç izleyeceğim. Altınordu, mutlaka Süper Lig'e çıkacak. Buna inansınlar ve sabretsinler. Tribündeki aile ortamını da her zaman korusunlar" dedi.Trabzon'da örnek olacak"Trabzonspor, halkı ile bütünleşmiş bir kulüp. 'Önce insan' diyebilen bir yer. Futbol oynamaktan daha da fazla keyif alacağım" diyen Erce Kardeşler, "Böyle bir armaya layık olmak gerekiyor, bunun bilincindeyim. Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır ile önemli dostluklarım var. Onlar sayesinde uyum sürecini çok çabuk aşıp kendimi göstereceğime inanıyorum. Trabzonspor'da yaşlısından gencine kadar herkese örnek bir oyuncu olmak istiyorum" yorumu yaptı.Eroğlu'ndan övgüErce Kardeşler'in her zaman çok iyi bir insan olduğunun altını çizen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroplu ise şunları söyledi: "Altınordu'ya geldiği günden bu yana çok çalıştı, üzerine koydu ve buralara kadar geldi. Kulübümüz için hep örnek oldu, bundan sonrada örnek olmaya devam edecek. Ona çok teşekkür ediyoruz. Her zaman en iyisine layık bir oyuncu. Erce, ülkemizde bir çok kişinin futbola bakış açısını değiştirebilecek düzeyde, örnek bir oyuncu." - İZMİR