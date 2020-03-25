Erciş Başkanlığı Tarafından, Caddelerde Sensörlü El Dezenfektan Noktaları Oluşturuldu

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri MEHMETBEYOĞLU 'nun talimatlarıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları Kaymakamlık binası önü ve belirlenen caddelere sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirildi.

MEHMETBEYOĞLU, koronavirüse karşı ilçemizdegerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hizmet standartları çerçevesinde, şehrimizin farklı noktalarına el dezenfektanı koyuyoruz. Bunun için de en yoğun bölgeleri seçtik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da evlerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu arada vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını da tavsiye ediyoruz" dedi.

Diğer yandan MEHMETBEYOĞLU, vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamındayetkililer tarafından yapılanuyarıları dikkate almaları konusundauyarılarda bulundu.

Kaynak: Bültenler