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Erciş Belediye Başkanı Çetin gözaltına alındı

Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı.

15.10.2019 08:26Erciş Belediye Başkanı Çetin gözaltına alındı
Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. 15 Ekim günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 4 şüpheliye yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Başkan Vekili Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ve Başkan Yardımcısı Hücret Kandemir yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. - VAN

Halkların Demokratik Partisi, Bekir Yıldız, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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