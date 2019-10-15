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Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişi gözaltına alındı.

15.10.2019 08:34Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişi gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye binasından görüntü

-Gözaltına alınan Çetin'den görüntü

HABER: VAN



Halkların Demokratik Partisi, Yıldız Çetin, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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