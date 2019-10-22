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Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, "Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandasıyapmak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22.10.2019 20:35Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, "Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası
yapmak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 15 Ekim 2019 tarihinde Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 10 kişiden 8'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Savcılıktan ek süre istenen Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve 3 kişi sorguları tamamlandıktan sonra bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yıldız Çetin hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne üye Olmak" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)

Bekir Yıldız, Yıldız Çetin, Erciş, Güncel

Kaynak: İHA

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