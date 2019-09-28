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Erciş Belediyesi'nin standına yoğun ilgi

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na katılan Erciş Belediyesi'nin standı tarihsel ve kültürel öğelerin öne çıkarılmasıyla göz doldurdu.

28.09.2019 09:48Erciş Belediyesi'nin standına yoğun ilgi
Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na katılan Erciş Belediyesi'nin standı tarihsel ve kültürel öğelerin öne çıkarılmasıyla göz doldurdu.

Dört gün boyunca sürecek fuarda ilçeyi tanıtmak adına tarihi bir konsept geliştiren Erciş Belediyesi, Ayranaşı, ilçeye özgü üzümü, lahana (kelem), Kozluca domatesi, Erciş karpuzu, tuzlu balık, Erciş peyniri gibi birçok ürün sergiledi. Yine ilçeye özgü Ayranaşı servisinin yapıldığı fuarda ziyaretçilere Erciş üzümü ikramı da yapıldı. Yöresel kıyafetlerin ve yöreye ait tasarlanan çorap, eski radyo, patik gibi ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Dengbej dinletisi renk kattı"

Standa kurulan şark köşesinde düzenlenen Dengbej dinletisi ise büyük ilgi topladı. Ziyaretçilerin tıka basa doldurduğu standa dengbejlerin dillendirdiği hareketli türkülerle gelen misafirler halaya tutuştu dengbejlerin söylediği kılamlar yer yer duygulu anlar yaşattı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP Muş Milletvekili Mensur Işık Özalp ve Erciş Belediyesinin stantlarını gezdiler. Stantları ziyaret eden misafirlere belediye tanıtım broşürleri ve plaket takdim edildi. - VAN

Orta Doğu, Erciş, Güncel

Kaynak: İHA

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