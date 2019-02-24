Erciş Belediyesi Voleybol Takımı, Play-off'a Yükseldi

Kaynak: DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2'nci Lig 7'nci Grup'ta mücadele eden Erciş Belediye Spor Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği grup lideri Cizre Belediye Voleybol Takımı'nı 3-1'lik skorla mağlup ederek play-off'a çıktı. Belediye ekibi, 1-3 Mart tarihleri arasında Malatya'da düzenlenecek olan Play-off Yarı Finalleri'nde mücadele edecek.TVF 2'nci Lig 7'nci Grup'ta mücadele eden Erciş Belediye Spor, bugün evinde grup lideri Cizre Belediye Spor'u konuk etti. Erciş 12 Dev Adam Spor Salonu'ndaki voleybol karşılaşması oldukça çekişmeli geçti. Ev sahibi Erciş Belediye, yaptığı isabetli atışlarla rakip takım Cizre Belediye'yi 3-1 mağlup etti. Bu skorla grup lideri olan Erciş Belediyesi, 1-3 Mart tarihleri arasında Malatya'da düzenlenecek olan Play-off Yarı Finalerinde mücadele etme hakkı kazandı.Ercişli taraftarlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı. Erciş Belediye Voleybol Takımı Başkanı Levent Bayraktar, taraftarlarına verdikleri şampiyonluk sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün grubumuzda sezonun son maçını oynayarak grup şampiyonu olduk. Bizlere desteklerini esirgemeyen ilçe kaymakamımız başta olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Evimizde oynadığımız tüm maçlarımız centilmenlik içerisinde geçmiştir. Bundan dolayı da çok mutluyuz. 1'inci Lig'e yükselmek için play-off maçlarımızı Malatya'da oynayacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMaçtan detaylarŞampiyon olan Erciş Belediye Spor Voleybol Takımı'nın sevinç gösterisiLevent Bayraktar ile röportajDetaylar