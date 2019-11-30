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Erciş Belediyesi yaralı köpek için seferber oldu

Van'ın Erciş ilçesinde yaralı köpeğin olduğu ihbarını alan belediye ekipleri bölgeye giderek köpeğe olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

30.11.2019 18:53 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:58Erciş Belediyesi yaralı köpek için seferber oldu
'ın ilçesinde yaralı köpeğin olduğu ihbarını alan belediye ekipleri bölgeye giderek köpeğe olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Erciş'te duyarlı vatandaşların, yaralı köpek ihbarları üzerine Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı veteriner ekipleri Van- karayolu üzerinde bulunan üst geçitte gitti. İhbara konu yere giden ekipler, üst geçit altında yaralı olan köpeğe olay yerinde müdahale ettiler. Ekipleri, yaralı köpeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evine teslim etti. İlçedeki sokak hayvanlarına sahip çıkılması konusunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun üst düzey hassasiyeti üzerine belediyede bünyesinde ekipler oluşturulmuş ve 7 gün 24 saat boyunca sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. - VAN

Erciş, Ağrı, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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