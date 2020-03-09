Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı
Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası törenle hizmete açıldı.
09.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:39
Van 'ın Erciş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası törenle hizmete açıldı.
Kışla Mahallesi'nde bulunan belediye başkanlığına ait kullanılamaz halde olan binanın bakım ve onarımı yapılarak zabıta müdürlüğüne tahsis edildi. Açılışı gerçekleştiren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ek hizmet binasının ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, amaçlarının vatandaşlara en etkili şekilde hizmet vermek olduğunu belirtti.
Açılışın ardından zabıta müdürlüğü ek hizmet binasında kurum amirleriyle bir araya gelen Mehmetbeyoğlu, yapılacak olan hizmetlerin durum değerlendirmesinde bulundu. - VAN
Kışla Mahallesi'nde bulunan belediye başkanlığına ait kullanılamaz halde olan binanın bakım ve onarımı yapılarak zabıta müdürlüğüne tahsis edildi. Açılışı gerçekleştiren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ek hizmet binasının ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, amaçlarının vatandaşlara en etkili şekilde hizmet vermek olduğunu belirtti.
Açılışın ardından zabıta müdürlüğü ek hizmet binasında kurum amirleriyle bir araya gelen Mehmetbeyoğlu, yapılacak olan hizmetlerin durum değerlendirmesinde bulundu. - VAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Erciş, Van, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı