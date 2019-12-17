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Erciş Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Erciş Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 2020-2021 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

17.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:12
Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 2020-2021 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
Erciş Belediyesi Konferans Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, TİS'in sosyal denge sözleşmesi olduğunu belirtti.
TİS'de hem sendikanın fedakarlığı hem de belediyenin imkanları dahilinde bir sonuç ortaya çıktığını belirten Mehmetbeyoğlu, "Hem sendikamız memnun oldu hem de personelimiz bu konudaki memnuniyetini dile getirdi. Bu sözleşmeye 72 kadrolu ve 20 sözleşmeli olmak üzere 92 personelimiz dahil edildi. Bütün personelimize hayırlı olsun." dedi.
Cumhurbaşkanının himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca 100 bin Sosyal Konut projesinin başlatıldığını kaydeden Mehmetbeyoğlu, bu kapsamda ilçede 400 konut inşa edileceğini bildirdi.
Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve Bem-Bir-Sen Van Şubesi Başkanı Harun Altın, sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulundu.
İmza törenine, Erciş Belediyesi çalışanları katıldı.
Erciş Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Erciş, Güncel

Kaynak: AA


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