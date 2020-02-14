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Erciş Belediyesinden araç filosuna takviye

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı, kış mevsiminde kaldırımlarda olası mağduriyetlerin önüne geçmek için araç filosuna kar küreme ve püskürtme makinesi ekledi.

14.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:47Erciş Belediyesinden araç filosuna takviye
'ın Belediye Başkanlığı, kış mevsiminde kaldırımlarda olası mağduriyetlerin önüne geçmek için araç filosuna kar küreme ve püskürtme makinesi ekledi.

Erciş'te yoğun kar yağışı nedeniyle belediye tarafından kaldırımları kısa sürede temizleyen kar küreme ve püskürtme makinesi satın alındı. Yeni alınan makineyi kaldırımlarda deneyen ve olumlu sonuç alan belediye yetkileri, olumsuz durumları da en etkili şekilde ortadan kaldırıyor. Kaldırım temizleme çalışmalarının yeni araçla daha da hızlanacağını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyelerin kış mevsiminde en aktif şekilde kışın karla mücadelede en aktif rolü oynadığını da ifade ederek, "Erciş Belediyesi olarak bizler de bu anlamda araç filomuzu güçlendiriyoruz. Yeni aldığımız kar küreme ve püskürtme aracını merkez mahallerde vatandaşlarımızın kaldırımlarda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için kullanmaya başladık. Hemşehrilerimiz çetin geçen kış şartlarında kaldırım ve yollarda ulaşımlarını rahat sağlamaları için hassas bir şekilde çalışmalarımızı bundan sonra da sürdürmekteyiz" dedi. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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