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Erciş Belediyesinden cadde ve sokaklara estetik görünüm

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

01.10.2019 16:23Erciş Belediyesinden cadde ve sokaklara estetik görünüm
Van'ın Erciş Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

'Sokak Tasarımı' projesi kapsamında Erciş Belediyesine bağlı ekipler, 401. Ağaç Meydanı Caddesi'ne de prestijli bir görünüm kazandırmak için çalışmalara başladı. Erciş'te var olan caddelere yeni özellikli caddeler eklemek için yoğun bir çalışma sergileyen Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 401. Ağaç Meydanı Caddesi'ne prestij bir görünüm kazandırmak için kolları sıvadı. Çalışmalar kapsamında 401. Ağaç Meydanı Caddesi'ne; bordür, parke, karo, ışıklandırma ve görme engelliler için özel taşlar döşenecek yolda kumlamalı granit oluk kullanılarak estetik bir görünüm kazandırılacak. Kısa sürede bitirilmesi hedeflenen çalışmalar tamamlandığında, cadde Erciş'in en prestijli caddeleri arasında yer alacak. Yayalar ve görme engelli vatandaşlar caddeyi büyük bir keyifle ve rahatlıkla kullanabilecekler. - VAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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