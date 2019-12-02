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Erciş Belediyesinden ışıklandırma çalışması

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda aydınlatma çalışması yapıldı.

02.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:22Erciş Belediyesinden ışıklandırma çalışması
'ın Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda aydınlatma çalışması yapıldı.

Erciş Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın daha güvenli bir kentte yaşamına devam etmesi amacıyla ilçedeki cadde ve sokakların gerekli düzeyde aydınlatılması konusunda yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bozulan ya da yeterli derecede aydınlatma sağlamayan sokak lambalarının yenilendiği ve eksik kalınan noktalara ise yeni elektrik direkleri dikildiği ifade edilen açıklamada, "Erciş Belediyesi tarafından yapılan projede, Kışla Mahallesi Okullar mevkii, dikilen elektrik direkleriyle yeni bir yüze kavuşurken, öğrencilerimizin eğitimlerini daha güvenli ortamda devam ettirmesine yardımcı olunmuştur. Ayrıca, bozulan yolların bakım ve onarımı da yapılarak Okullar mevkii yeni bir yüze kavuşturulmuş ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur" denildi. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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