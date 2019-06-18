18.06.2019 18:06
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Erciş Belediyesinden kaldırım işgali denetimi

Erciş Belediyesinden kaldırım işgali denetimi

Van'ın Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerdeki seyyar satıcılar ve iş yerleri tarafından kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Van'ın Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerdeki seyyar satıcılar ve iş yerleri tarafından kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren zabıta ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymayan esnafları uyardı. Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap gibi satış eşyası bulunduranlar hakkında Kabahatler Kanununun 38. maddesi gereğince para cezası kesileceğini belirten ekipler, işgaller tamamen son buluncaya kadar ilçede denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirttiler. - VAN
Kaynak: İHA
Van, Zabıta, Erciş, Güncel

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