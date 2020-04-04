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Erciş Belediyesinden korona virüsü tedbirleri

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı otobüsleri rutin olarak detaylı dezenfekte ederken, virüs tehdidine karşı el hijyenini sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarına dezenfektan bıraktı.

04.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:29
Erciş Belediyesinden korona virüsü tedbirleri
Van 'ın Erciş Belediye Başkanlığı otobüsleri rutin olarak detaylı dezenfekte ederken, virüs tehdidine karşı el hijyenini sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarına dezenfektan bıraktı.

Erciş Belediye Başkanlığı, otobüslerin girişine koyduğu dezenfektanlarla hem vatandaşın el hijyenini hem de virüs tehdidine karşı otobüsün hijyenini sağlıyor. Otobüse binen vatandaşlar biniş kartlarını okuttuktan sonra el dezenfektanını kullanıyor. Salgına karşı kişisel korumada sosyal mesafeyi sağlamak için oluşturulan yeni oturma düzeni ile toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuların yan yana oturması da engellendi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Toplu taşıma araçlarımızda gerekli olan dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın sağlığını korumak için her aracımıza ayrı ayrı el dezenfektanı bıraktık. Böylece yolcularımız ödemeye müteakiben ellerini dezenfekte ettikten sonra kendi kişisel koruyucu bakımlarını yapmış olacaklar" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel
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