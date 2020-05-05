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Erciş Belediyesinden meyve bahçesi

Van'ın Erciş Belediyesi, oluşturduğu meyve bahçesi alanında fideleri toprakla buluşturdu.

Erciş Belediyesinden meyve bahçesi
05.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:57
Van'ın Erciş Belediyesi, oluşturduğu meyve bahçesi alanında fideleri toprakla buluşturdu.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde Adnan Menderes Mahallesi'nde 42 dönümlük alan üzerine kurulan 'Meyve Bahçesi' alanında ilçenin doğal dokusuna uygun olarak yaklaşık 2 bin adet ceviz ve badem fideleri dikilmeye başlandı. Meyve bahçesiyle ilgili açıklamada bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "İlçemizde tarımın ve meyveciliğin teşvik edilebilmesi için ceviz ve badem ağacı dikimi yaptık. Bunu yaparken doğa ve çocuklarımızın iç içe olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız için hem bir dinlenme alanı hem de meyveleri dalından koparma imkanı sağlayan bir alan oluşturmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Menderes, Erciş, Van, Güncel, Haber

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