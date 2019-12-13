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Erciş Belediyesinden taziye evlerine sandalye ve masa desteği

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla taziye evlerine sandalye ve masa desteği verildi.

13.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:20Erciş Belediyesinden taziye evlerine sandalye ve masa desteği
'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla taziye evlerine sandalye ve masa desteği verildi.

Vatandaşın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal anlamda yaptığı hizmetlere devam eden Erciş Belediye Başkanlığı, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Erciş Belediye Başkanlığı tarafından taziye merasimlerinde kullanılmak üzere 21 mahallenin nüfusu baz alınarak ihtiyaca binaen toplamda bin 300 adet sandalye ve 160 adet masay, mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "İlçemizde değer yargıları ve yakın akrabalık bağlarının çok güçlü oluşundan dolayı taziyelerin çok kalabalık olduğu hepinizce bilinmektedir. Bundan dolayı her mahallemizde bir veya birden fazla taziye evi bulunmaktadır. Bizlerde Erciş Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu taziye evlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımıza ulaşmaya gayret ediyoruz. 21 mahallede bulunan taziye evlerinin eksiklikleri bu kapsamda giderilerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ekiplerimiz, belirledikleri mahallelerdeki eksikleri gidermeye devam edecektir" dedi. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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