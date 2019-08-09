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Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu seçmelerini tamamladı

Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu seçmelerini tamamladı.

09.08.2019 18:35 Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu seçmelerini tamamladı
Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu seçmelerini tamamladı.

Erciş Şehir Stadında yapılan seçmelere ilçeden çok sayıda sporcu katılım sağladı. Seçmeleri, Erciş Belediye Başkan Yıldız Çetin, Bayram Çiçek, Erciş Gençlik Belediye Spor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile sporcu ve aileleri takip etti. Katılımcı sporcular, görev bölgelerine göre dizilişlerinin olduğu çift kale maçta yeteneklerini göstermeye çalıştı. Teknik direktörler ve yardımcıları, yetenekli oyuncuları yakından takip etti.

Tamamlanan futbolcu seçmeleri ile alakalı açıklamada bulunan Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, futbolcu seçmelerinde yetenekli sporcuları kulüp bünyesine kazandırmak istediklerini belirterek, "Hedefimiz Erciş Gençlik Belediye Spor'un altyapısını çok daha güçlü bir hale getirmektir. Seçmelerimize katılan futbolcular arasından kulübümüze faydalı olacak ve gelecek vadeden isimleri bünyemize kazandıracağız" dedi. - VAN

Çetin Bayram, Erciş, Spor

Kaynak: İHA

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