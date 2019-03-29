Erciş, Görevlendirmeyle Modern Görünüme Kavuştu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Erciş
Belediyesi, gerçekleştirdiği projelerle ilçeyi modern bir görünüme kavuşturdu.
Belediye, görevlendirmenin ardından yaptığı alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazandı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, eskiden belediye kaynaklarının terör örgütüne gönderildiğini, belediyeyi devraldıktan sonra bu kaynakların halkın yararına kullanıldığını ifade etti.
Erciş'i modern bir ilçe yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:
"Bunlardan en başta geleni Sahil Yolu
projemiz. Modern yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, ücretsiz oto parklar, sosyal donatı alanları ve kafeleri ile bu proje büyük beğeni kazandı. Caddelerde bulvarlarda modern BSK asfaltları yaptık, orta refüj çalışmaları, sulama sistemleri, aydınlatma direkleriyle modern bir cadde kazandırdık. Eğitim çağındaki evlatlarımız daha fazla kitap, ulaşım ve erişim hizmetleri istemişlerdi. Bunun için kitap kafeler açtık."
Vatandaşlardan Veysel Sağlam, görevlendirme yapılan belediye döneminde ilçeye çok güzel hizmetler kazandırıldığını anlatarak, "Sahil yolunda yapılan ışıklandırma çalışmaları, bisiklet ve yaya yolu ilçemizde güzel bir görüntü oluşturdu. Bu hizmetleri yapanlara teşekküre ederim." dedi.
Arif Kar
ise son dönemde yapılan çalışmalarla özellikle sahil kesiminin çehresinin değiştiğini kaydetti.
Güncel
Kaynak: AA