Erciş ilçesinde sokak hayvanları için yem bırakıldı - VAN

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerden Van'ın Erciş ilçesinde sokak hayvanları için farklı noktalara yem bırakıldı.

18.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerden Van'ın Erciş ilçesinde sokak hayvanları için farklı noktalara yem bırakıldı.
Erciş Belediyesi, kısıtlama nedeniyle sakin günler geçiren ve vatandaşların dışarı çıkmadığı ilçede sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri, bu kapsamda, cadde, park ve sokaklardaki hayvanlar için farklı noktalara yiyecek bıraktı.
Belediye veteriner hekimi İhsan Nuri Çiftçi, Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde belirli noktalara düzenli olarak yem bırakıldığını söyledi.
Sokak hayvanlarının yiyecek bulmada zorluk yaşamaması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli yerlerine ekmek ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını doyurmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Erciş ilçesinde sokak hayvanları için yem bırakıldı - VAN

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel, Haber

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