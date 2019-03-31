Erciş İlçesindeki Kırgız Türkleri Yöresel Kıyafetlerle Oy Kullandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kırgız köylülerinin oy kullanacakları okula gelişleriOy kullanma anları ve detaylarEyüphan Koşar'ın konuşması Van
'ın Erciş
ilçesindeki Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerle oy kullandıVAN - Afganistan
'ın Pamir Yaylası'ndan Van'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar, yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler.Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye
'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir
Mahallesi'nde 2019 Türkiye Yerel Seçimleri için Ulupamir İlköğretim Okulu'na giderek yöresel giysileriyle oy kullandılar.
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Kaynak: AA