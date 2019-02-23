Erciş'in Sembol İsmi Vefat Etti

Kaynak: İHA

Van'ın Erciş ilçesinde 46 yıl muhtarlık görevinin yanı sıra 49 yıl da kurtuluş bayramlarında milis albaylığı karakterini canlandıran 'Albay' lakaplı Mehmet Koçak (85) yaşında vefat etti.İlçenin Camii Kebir Mahallesi'ne 1968 yılında muhtar seçilen Mehmet Koçak, 2014 yılına kadar bu görevini aralıksız olarak sürdürdü. Erciş'in unutulmaz simalarından olan Koçak, 49 yıl boyunca da ilçenin kurtuluş günü olan 1 Nisan'da yapılan etkinliklerde milis kuvvetlerini organize ederek kendisi de aralıksız olarak albay karakterini canlandırdı. İlçede 'Albay' ismiyle tanınan Mehmet Koçak, yaşlılığa bağlı tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 85 yaşında vefat etti.Evli ve çocuğu olmayan Koçak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Seyit Muhammet Kabristanlığında sevenlerinin katılımıyla toprağa verildi. - VAN