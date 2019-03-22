Erciş'in Yeni Fotoğrafçıları Belgelerini Aldı

Kaynak: AA

Van Valiliği tarafından yürütülen "Ağaçlar kök salıyor" projesi kapsamında Erciş ilçesinde "fotoğrafçılık" kursundan mezun olan kursiyerlere sertifikaları verildi.Erciş Gençlik Merkezinde verilen "fotoğrafçılık" kursuna katılan kursiyer sertifikalarını düzenlenen törende aldı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, törende yaptığı konuşmada, il genelinde 25 bin gencin "Ağaçlar kök salıyor" projesinden istifade ettiğini belirtti.İnanç, "Erciş'te çok sayıda vatandaşımız için farklı branşlarda kurslar açıldı. Atölye çalışmaları, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere katılan gençlerimize katılım belgelerini verdik. Çok güzel ve önemli çalışmalara imza attık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.Törene Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de katıldı.